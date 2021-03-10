ABD ham petrol stokları 12.8 milyon varil arttı

ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerinin çok üzerinde yükselerek, 5 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 12 milyon 800 milyar varil oldu.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute-API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oklahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 300 milyar varil yükseldi.

BENZİN STOKLARI GERİLEDİ

API verilerine göre, benzin stokları da aynı haftada 8 milyon 500 bin varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 4 milyon 800 bin varil ile beklentilerden çok fazla azaldı. Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜZDE 1,34 DÜŞÜŞLE 67.21 DOLAR OLDU

Verinin açıklanmasının ardından Mayıs teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,34 düşüşle 67.21 dolara, Nisan teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1,67 düşüşle 63.71 dolara geriledi.

EIA: ABD PETROL ÜRETİMİNDEKİ DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLENDEN AZ OLACAK

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, küresel petrol fiyatlarının gelişmesinde önemli payı bulunan ABD ham petrol üretiminde 2021 yılında beklenen düşüş, önceki öngörü düzeylerinin altında kalacak.

EIA verilerine göre, önceki öngörülerde 2021 yılının tamamında, günde ortalama 290 bin varil düşeceği öngörülen ABD hafm petrol üretimi, günde ortalama 160 bin varil düşüşle 11 milyon 150 bin varil düzeyine gerileyecek.

"2022 YILINDA ÜRETİM GÜNDE ORTALAMA 500 BİN ARTACAK"

Buna karşılık, EIA'nın Kısa Vadeli Enerji Görünümü (Short-Term Energy Outlook - STEO) raporuna göre, ABD ham petrol üretimi 2022 yılında günde ortalama 500 bin varil artacağı belirtildi.

EIA raporunda, ABD petrol ürünleri ve diğer akaryakıtlar tüketimi 2021 yılında, günde ortalama 1.41 varil artışla günde ortalama 19 milyon 530 bin varil düzeyine yükselecek.

BAKER HUGHES PETROL KULESİ SAYISI 1 ADET ARTARAK 310’A ÇIKTI

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes, ABD’de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısının, 5 Mart’ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 310 adete yükseldiğini açıkladı.