ABD ham petrol stokları yükseldi

Küresel piyasalar için önemli olan ve yatırımcıların odağında bulunan ham petrol stok miktarları, API tarafından paylaşıldı.

Piyasa analistlerinin ılımlı ölçüde düşüş beklentilerine karşın, ABD genelinde ham petrol stokları 16 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 436 bin varil yükseldi.

Buna karşılık, önemli petrol bölgelerinden Oklahoma Cushing'de stoklar 1 milyon 300 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute-API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 1 milyon 620 bin varil azalırken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 655 bin varil yükseldi.

STOK VERİLERİ YATIRIMCININ ODAĞINDA

Küresel petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bekliyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Gelişmelerle, haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,98 düşüşle 66,5 dolara, mayıs teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1,42 düşüşle 62,62 dolara geriledi.