ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz artırımı öngördüğüm bir şey değil

ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz artırımı öngördüğüm bir şey değil

ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olmasını beklemediğini belirterek, "Faiz artırımı öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil" açıklamasını yaptı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "The Wall Street Journal" tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirdi.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI FAİZ AÇIKLAMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

Yellen, salı günü The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirtmişti.

Yellen, bu yatırımlara ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç olduğunu, ekonominin bu şekilde daha hızlı büyüyeceğini ifade etmişti.



"FED BUNUNLA BAŞ EDEBİLECEK ARAÇLARA SAHİP"

Yellen, yeni açıklamasında, ABD ekonomisi için enflasyonun bir sorun olacağını düşünmediğini, olsa bile Fed'in bununla baş edebilecek araçları olduğunu aktardı.