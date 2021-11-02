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    ABD imalat PMI beklentilerin üzerine çıktı

    Dün küresel ekonomilerin beklediği verilerden olan imalat PMI, ABD'de beklentilerinin üzerine çıkarak piyasalarda olumlu rüzgar estirdi.
    • REUTERS
    • 02.11.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 09:53
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    ABD imalat PMI beklentilerin üzerine çıktı

    ABD Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) imalat endeksi verileri ekim ayında ​​​​​​60,8 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz ay bu veri 61,1 seviyesinde açıklanmıştı.​​​​​

    PMI'NİN 50'NİN ÜZERİNDE AÇIKLANMASI İLERLEME GÖSTERGESİ

    PMI verisinin 50 puan üzerinde gelmesi ABD ekonomisinin imalat sektöründe büyüme yaşandığını ifade ediyor.

    İMALAT VERİSİ ABD'DE TAHMİNLERİ AŞTI

    Reuters anketine katılan ekonomistler, verinin 60,5 seviyesinde geleceğini öngörüyorlardı.

    ISM, fabrika istihdam alt endeksi ekim ayında 52  seviyesine yükselirken​​​​​​​​​​​​​ geçtiğimiz ay bu veri 50,2 seviyesinde açıklanmıştı.

    ABD imalat PMI beklentilerin üzerine çıktı #1

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