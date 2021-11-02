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- ABD imalat PMI beklentilerin üzerine çıktı
ABD imalat PMI beklentilerin üzerine çıktı
Dün küresel ekonomilerin beklediği verilerden olan imalat PMI, ABD'de beklentilerinin üzerine çıkarak piyasalarda olumlu rüzgar estirdi.
- REUTERS
- 02.11.2021 - 09:03
- Güncelleme : 02.11.2021 - 09:53
ABD Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) imalat endeksi verileri ekim ayında 60,8 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz ay bu veri 61,1 seviyesinde açıklanmıştı.
PMI'NİN 50'NİN ÜZERİNDE AÇIKLANMASI İLERLEME GÖSTERGESİ
PMI verisinin 50 puan üzerinde gelmesi ABD ekonomisinin imalat sektöründe büyüme yaşandığını ifade ediyor.
İMALAT VERİSİ ABD'DE TAHMİNLERİ AŞTI
Reuters anketine katılan ekonomistler, verinin 60,5 seviyesinde geleceğini öngörüyorlardı.
ISM, fabrika istihdam alt endeksi ekim ayında 52 seviyesine yükselirken geçtiğimiz ay bu veri 50,2 seviyesinde açıklanmıştı.