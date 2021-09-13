ABD, kurumlar vergisini artırmaya hazırlanıyor

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların, kurumlar vergisini yüzde 21'den yüzde 26,5'e artırılmasını teklif edeceği bilgisi basında yer aldı.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların; varlıklı kesime, şirketlere ve yatırımcılara olan vergilerin arttırılmasını içeren kapsamlı planın bir parçası olarak kurumlar vergisini yüzde 21'den yüzde 26,5'e çıkarma teklifini yapmaları bekleniyor.

Demokratların vergi artışı teklifleriyle ilgili ilk haberi The Wall Street Journal, Kongre'deki bir danışmana dayandırarak yayınladı.

KİŞİSEL GELİRİ 5 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE OLANLARA YÜZDE 3'LÜK EK VERGİ

Konuya yakın olan iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Demokratların 3 trilyon 500 milyar dolarlık bütçe tasarısı çerçevesinde kişisel geliri 5 milyon doların üzerinde olanlara yüzde 3'lük ek vergi getirmeyi teklif etmeleri bekleniyor.

DİĞER VERGİLERİN DE ARTIRILMASI GÜNDEMDE

Demokratlar ayrıca, ABD'li şirketlerin dış gelirlerine uygulanan yüzde 10,5'lik asgari vergi oranını yüzde 16.5'e çıkarmayı ve en yüksek sermaye kazancı vergi oranını da yüzde 23,8'den yüzde 28,8'e çıkarmayı değerlendiriyor.