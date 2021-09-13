Euro
9.9706
-0.41%
Dolar
8.4549
-0.01%
Altın
486.63
0.11%
Borsa
1.439
0%
Bitcoin
378.200
-2.06%
EXEN Coin
24.79
-0.84%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    ABD, kurumlar vergisini artırmaya hazırlanıyor

    ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların, kurumlar vergisini yüzde 21'den yüzde 26,5'e artırılmasını teklif edeceği bilgisi basında yer aldı.
    • REUTERS
    • 13.09.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD, kurumlar vergisini artırmaya hazırlanıyor

    ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların; varlıklı kesime, şirketlere ve yatırımcılara olan vergilerin arttırılmasını içeren kapsamlı planın bir parçası olarak kurumlar vergisini yüzde 21'den yüzde 26,5'e çıkarma teklifini yapmaları bekleniyor.

    Demokratların vergi artışı teklifleriyle ilgili ilk haberi The Wall Street Journal, Kongre'deki bir danışmana dayandırarak yayınladı.

    KİŞİSEL GELİRİ 5 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE OLANLARA YÜZDE 3'LÜK EK VERGİ

    Konuya yakın olan iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Demokratların 3 trilyon 500 milyar dolarlık bütçe tasarısı çerçevesinde kişisel geliri 5 milyon doların üzerinde olanlara yüzde 3'lük ek vergi getirmeyi teklif etmeleri bekleniyor.

    ABD, kurumlar vergisini artırmaya hazırlanıyor #1

    DİĞER VERGİLERİN DE ARTIRILMASI GÜNDEMDE

    Demokratlar ayrıca, ABD'li şirketlerin dış gelirlerine uygulanan yüzde 10,5'lik asgari vergi oranını yüzde 16.5'e çıkarmayı ve en yüksek sermaye kazancı vergi oranını da yüzde 23,8'den yüzde 28,8'e çıkarmayı değerlendiriyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir