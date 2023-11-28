ABD mahkemesi: Eski Binance CEO'su Zhao, BAE'ye dönemez Çeşitli suçlamalarla karşılaştıktan sonra istifa kararı alan Zhao'nun BAE'ye gidemeyeceğine karar verildi. ABD'li yargıç, söz konusu ismin hakkındaki inceleme talebinin karara bağlanması gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Borsa, yaptırım yasalarını ihlal etmekle de suçlanıyor.

Gelişmeler üzerine ABD'de federal yargıç, Changpeng Zhao'un ülkede kalması gerektiğine karar verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönemez

Seattle'daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones, Zhao'nun, hakkındaki inceleme talebi karara bağlanana kadar vatandaşı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dönmemesi gerektiğine hükmetti.

4,3 milyar dolar ceza verildi

ABD hükümeti, geçen hafta, Binance'in kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıklamıştı.

İstifa etti, kefaletle serbest bırakıldı

Changpeng Zhao, ABD hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında Binance CEO'luğundan ayrılmayı kabul etmişti.

Duruşması 23 Şubat'ta görülecek Changpeng Zhao, 175 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.

ABD'nin seyahat endişesi

Avukatları, eski CEO'nun kaçma riski taşıdığına itirazda bulunarak seyahat edebilmesini istemişti.

ABD hükümeti ise BAE ile suçluların iadesi anlaşmasının olmaması nedeniyle Changpeng Zhao'nun ülkeye dönüşünün güvence altına alınamayabileceği görüşünde.

Yeni CEO Richard Teng oldu

Çin'de doğup ve 12 yaşında Kanada’ya göçen Binance CEO'su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi kabul etmişti.

Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda, hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Binance ve kendisi için en doğrusu olacak şekilde şirketin CEO'luğundan ayrıldığını duyurmuştu.

"Binance'in başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum"

Binance’in artık bir "bebek" olmadığını, şirketin yürümesi ve koşmasına izin vermenin zamanı geldiğini vurgulayan Zhao, "Binance'in sahip olduğu derin altyapıyla büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.