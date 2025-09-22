ABD, masraflı diye artık gıda güvenliği raporu yayımlamayacak

ABD Tarım Bakanlığı, ülkenin gıda güvenliği raporunu, "gereksiz, maliyetli, siyasallaştırılmış ve alakasız çalışmalar" olduğu gerekçesiyle, bundan sonra yayımlamayacağını duyurdu.

ABD Tarım Bakanlığı'ndan, gıda güvenliği raporunun yayımlanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "korku salmaktan başka bir işe yaramadığı" ve "gereksiz, maliyetli, siyasallaştırılmış ve alakasız çalışmalar" olduğu gerekçesiyle, gıda güvenliği raporunun bundan sonra yayımlanmayacağı ifade edildi.

BILL CLINTON DÖNEMİNDE YAYINLANMAYA BAŞLAMIŞTI

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde sosyal yardım ödeneklerinin artırılmasını desteklemek amacıyla başlatılan bu çalışmanın artık "öznel ve liberal bir iddiadan öteye geçemediği" belirtilen açıklamada, "Gıda güvensizliğinin yaygınlığındaki eğilimler, 2019-2023 yılları arasında Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) harcamalarında yüzde 87'lik bir artışa rağmen neredeyse hiç değişmedi." ifadesine yer verildi.

BAKANLIK, YASAL GEREKLİLİKLERE ÖNCELİK VERECEK

Öte yandan açıklamada, Tarım Bakanlığı'nın "yasal gerekliliklere öncelik vermeye ve gerektiğinde elindeki daha güncel ve doğru veri setlerini kullanmaya devam edeceği" aktarıldı.