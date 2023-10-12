ABD, Microsoft'a 28,9 milyar dolarlık ek vergi çıkardı ABD Gelir İdaresi, Microsoft'un kârını farklı ülkeler arasında nasıl dağıttığını denetledi. ABD Gelir İdaresi, denetimleri sonucunda Microsoft'a ek vergi ödemesi için bildirim yaptı.

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Sahibi Bill Gates olan Microsoft, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı açıklamada, 2004-2013 vergi dönemi için ABD Gelir İdaresi'nden (IRS) bildirim aldığını duyurdu.

Buna göre, ABD Gelir İdaresi, Microsoft'a yaklaşık 29 milyar dolarlık vergi borcu çıkardı.

Bildirimin, şirketin kârlarını farklı ülkeler ve bölgeler arasında nasıl dağıttığını denetlenmesine yönelik IRS ile devam eden bir anlaşmazlıkla ilgili olduğu ifade edildi.

Cezalar ve faizlerin yanı sıra 28,9 milyar dolarlık ek vergi talebi

Açıklamada, bu kapsamda IRS'in Microsoft'tan cezalar ve faizlerin yanı sıra 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesini istediği kaydedildi.

Microsoft'un her zaman IRS kurallarına uyduğuna ve ABD'de ile dünya genelinde vergilerini ödediğinin altı çizilen açıklamada, 2004'ten bu yana ABD'ye 67 milyar doların üzerinde vergi ödendiği kaydedildi.

Microsoft ek vergiye itiraz edecek

Açıklamada, 30 Eylül itibarıyla şirketin gelir vergisi beklenmedik durum karşılıklarının yeterli olduğu vurgulandı. Arıca Microsoft'un IRS'in ek vergi talebine katılmadığı, duruma gerekirse adli makamlar nezdinde itiraz edileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)