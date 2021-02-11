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    ABD ocak ayında 162.8 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

    ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporuna göre ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ocakta 162 milyar 800 milyon dolar olarak açıklandı.
    • AA
    • 11.02.2021 - 10:15
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    ABD ocak ayında 162.8 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

    ABD Bütçe dengesi raporunu göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek 2021 mali yılının ocak ayında federal hükümetin bütçe açığı 162 milyar 800 milyon dolar oldu.

    BÜTÇE AÇIĞI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE KALDI

    ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında koronavirüs salgınının etkisiyle toplam 3 trilyon 100 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen bütçe açığı 150 milyar dolar olarak tahmin ediliyordu.

    OCAK AYI BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 3,3 ARTTI

    Hükümetin gelirleri, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 artarak 384 milyar 700 milyon dolar olurken, harcamaları yüzde 35,2 artarak 547 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

    ABD ocak ayında 162.8 milyar dolarlık bütçe açığı verdi #1

    4 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 89 YÜKSELDİ

    Ülkede, 2020 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89 artarak 735 milyar 700 milyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde 389 milyar 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

    Mali yılın ilk 4 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 1 trilyon 900 milyar dolara yükselirken, gelirler yüzde 0,9 artışla 1 trilyon 200 milyar dolara çıktı.

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