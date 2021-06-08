ABD, petrol boru hattı için verdiği fidyenin bir kısmını kurtardı

ABD, petrol boru hattı için verdiği fidyenin bir kısmını kurtardı

ABD’nin en büyük petrol boru hattına yapılan siber saldırıda ödediği fidyenin bir kısmını kurtardığı açıklandı.

ABD'nin Doğu Yakasındaki petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Colonial Pipeline, geçen ay fidye isteyen bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olmuştu.

4 MİLYON 400 BİN DOLAR BITCOIN FİDYE ÖDENMİŞTİ

Colonial Pipeline'ın CEO'su, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4 milyon 400 bin dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirdi.

"DARKSİDE" KORSANI AĞINA VERİLEN PARANIN BİR KISMI GERİ ALINDI

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, basın toplantısında, söz konusu siber saldırıyı düzenleyen "DarkSide" isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını duyurdu.

FİDYELER İÇİN KULLANDIĞI BITCOIN CÜZDANI ELE GEÇİRİLDİ

Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Paul Abbate ise aynı basın toplantısında yaptığı konuşmada, DarkSide'ın Colonial Pipeline için istediği fidyeler için kullandığı bitcoin cüzdanının ele geçirildiğini kaydetti.

KURTARILAN TUTAR AÇIKLANMADI

Ele geçirilen paranın tam tutarına ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.