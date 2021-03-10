ABD, petrol fiyatı tahminini yukarıya çıktı

EIA, bu yıla ilişkin petrol fiyatı ve günlük ham petrol üretim beklentisi tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), "Mart 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 60,67 dolar olacağı, mart ve nisan aylarında ise 65-70 dolar bandında kalacağı tahmin edildi. Şubat ayı raporunda bu rakam daha düşük bir veri olan 53,20 dolardaydı.

KÜRESEL TALEBİN ARZIN GERİSİNDE KALMASI FİYATINI ETKİLİYOR

EIA'nın raporunda, bu yılın ilk yarısında ortalama 63 dolar, ikinci yarısında ise 58 dolar olması beklenen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının, küresel talebin arzın gerisinde kalması nedeniyle gelecek yıl 59 dolar olacağı öngörüldü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 57,24 dolar, gelecek yıl 54,75 dolar olacağı tahmin edildi.

ÜRETİM KESİNTİLERİ, AŞININ YAYGINLAŞMASI VE TALEP ARTIŞI

Öte yandan raporda, şubat ayında fiyatların yüksek seyretmesinin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etmesine ek olarak, koronavirüs aşısının daha yaygın uygulanmaya başlanmasıyla küresel ekonomik faaliyetler ve petrol talebinde görülen artışın bir sonucu olduğu belirtildi.

ÜRETİM BEKLENTİSİ ARTTI

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon varil olarak tahmin edilmişti.

2022'DE 12 MİLYON VARİL

Söz konusu üretimin 2022'de ise 12 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Küresel petrol tüketiminin ise gelecek yıl 3 milyon 800 bin varil artışla ortalama 101 milyon 300 bin varil olacağı tahmin ediliyor.