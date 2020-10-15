ABD petrol stokları 5.4 milyon varil düştü

API, ABD ham petrol stoklarının 9 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 400 bin varil yükseldiğini bildirdi.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 2 milyon 200 bin varil yükseliş gösterdi.

STOKLAR AZALDI

ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1 milyon 500 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 900 bin varil azaldı.

PETROL FİYATI ARTTI

API verilerinin açıklanmasının ardından, aralık ayı teslimi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 2,02 artışla 43.33 dolara ve kasım ayı teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2,19 artışla 41.06 dolara çıktı.