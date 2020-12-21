ABD, salgına yönelik 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşma uzlaştı

ABD'de, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik 900 milyar dolara varan destek paketinde anlaştı.

ABD'de, üzerinde uzun zamandır tartışılan ve etkileri piyasalara doğrudan yansıyan koronavirüs destek paketi üzerinde uzlaşıya varıldı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısı üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

“İHTİYAÇ DUYULAN İKİ PARTİLİ ATILIMI ELDE ETTİK”

Destek paketinin detaylarına ilişkin bilgi vermeyen McConnell, "Nihayet, ülkenin ihtiyaç duyduğu iki partili atılımı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

McConnell, koronavirüs salgının ekonomik etkilerine yönelik "daha fazla yardımın yolda" olduğunu ifade etti.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ İLE SENATO'DA OYLANACAK

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısının, ABD yerel saatiyle gece yarısından önce ABD Temsilciler Meclisi ile Senato'da oylanması öngörülüyor. Söz konusu paket ve bütçenin, Temsilciler Meclisi ile Senato'da onaylanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

“ABD VATANDAŞLARINA 600 DOLARLIK DOĞRUDAN ÖDEME”

Ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme, küçük işletmelere yönelik 300 milyar dolarlık kaynak, kira yardımı için 25 milyar dolarlık destek ve işsizlik yardımlarının 300 dolar artırılması gibi düzenlemelerin olduğu belirtiliyor.