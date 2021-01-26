ABD Senatosu Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'a onay verdi

ABD başkanlık seçimleri sırasında Hazine Bakanı adaylığı konuşulan Janet Yellen, ABD Senatosundan onay aldı.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a onay verdiğini bildirdi.

Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.

ABD SENATOSU ÇOĞUNLUĞU "EVET" OYU KULLANDI

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullandı.

ABD'NİN İLK KADIN HAZİNE BAKANI

Yellen, cuma günü de ABD Senatosu Finans Komitesinden onay almıştı. Böylece Yellen, ABD tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu.

Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'ı yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

(Didem Nişancı)

"İŞÇİLERİN İHTİYAÇLARINA ODAKLANACAĞIM"

Yellen, Senatonun Finans Komitesinde 19 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Hazine Bakanlığı görevine atamasının onaylanması halinde kentlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan Amerikalı işçilerin ihtiyaçlarına ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını belirtmişti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak." değerlendirmesinde bulunmuştu.