ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçe tasarısını onayladı

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçeye ilişkin görüşmelere zaman kazandıracak 2 günlük geçici bütçe tasarısı, 60'a karşı 320 oyla geçti

ABD'de 2020 mali yılı 30 Eylül'de sona erdi. Koronavirüsle mücadeleyi de içine alacak yeni ve kapsamlı bütçenin çıkmasından önce hükumetin işlerini yürütebilmesi için ek bütçeye ihtiyaç var.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların, ABD yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla kapanmasını önleyecek 2 günlük geçici bütçe tasarısını onayladı.

Amerikan federal hükümetine, 20 Aralık Pazar günü gece yarısına kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisi'nde 60'a karşı 320 oyla kabul edildi.

GEÇİCİ BÜTÇE ABD SENATOSUNA GİDECEK

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1 trilyon 400 milyar dolarlık bütçe tasarısına ilişkin görüşmelere zaman kazandıracak geçici bütçe tasarısının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Tasarının Senato'da bir an önce onaylanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

EK BÜTÇE İHTİYACI, 2020 MALİ YILININ 30 EYLÜL'DE SONA ERMESİNDEN KAYNAKLANIYOR

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 2020 mali yılının 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle federal hükümete 11 Aralık'a kadar kaynak aktarılmasını sağlayan ilk geçici bütçe tasarısını 22 Eylül'de onaylamıştı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçeye ilişkin devam eden görüşmelerde bir anlaşmaya varamaması ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için Amerikan federal hükümetine 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ikinci geçici bütçe tasarısı da geçen hafta kabul edilmişti.