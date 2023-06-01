ABD Temsilciler Meclisi onay verdi! 'Borç limiti' tasarısında kritik adım adıldı ABD bütçesinin genişlemesini sağlayacak tasarı, politik görüş farklılıkları nedeniyle son dakikaya kadar bekletildi. Tasarıyı son dakikaya kadar bekletmek piyasalara olumsuz yansıdı ancak gecikmeli de olsa tasarı onaylandı.

AA

ABD'deki borç limiti tasarısı, bazı federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını ve borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını öngörüyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nden onay aldığı ve Federal hükümetin temerrüde düşmesini önleyecek tasarının bir sonraki durağı ise ABD Senatosu olacak.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 117'ye karşı 314 oyla kabul edildi.

ABD artık temerrüde düşmeyecek

ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onayladı. Böylece, borç limitinin artırılmasıyla federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.

"Kritik bir adım"

ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, şöyle konuştu:

Bu gece Temsilciler Meclisi, ilk temerrüdü önlemek ve ülkemizin zor kazanılmış ve tarihi ekonomik toparlanmasını korumak için kritik bir adım attı.

değerlendirmesinde bulundu.

"Her iki taraf da her istediğini alamadı"

Söz konusu bütçe anlaşmasının iki partinin de desteğini alan bir uzlaşma olduğunu belirten Biden, müzakerelerde her iki tarafın da her istediğini alamadığını kaydetti.

Senato'yu tasarıyı hızla geçirmeye davet etti

Biden, "Senato'yu mümkün olan en kısa sürede tasarıyı geçirmeye davet ediyorum ki ben de imzalayabileyim ve ülkemiz dünyanın en güçlü ekonomisini inşa etmeye devam edebilsin." ifadelerini kullandı.

Tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu

Borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Tasarı, Senato'dan da geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Biden'ın imzasına sunulacak.

10 yıl içinde 1,5 trilyon dolarlık tasarruf sağlayabilir

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO) tasarısının federal borç ve bütçe açığı üzerindeki etkisine ilişkin yayınladığı değerlendirmeye göre, yasanın çıkması ve üst sınıra tabi ödeneklerin planlandığı gibi uygulanması halinde gelecek 10 yılda bütçe açığının yaklaşık 1,5 trilyon dolar azalması bekleniyor.

Borç limitinin 5 Haziran'a kadar artırılması gerekiyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye gönderdiği son mektupta, mevcut verilere dayanarak Kongrenin borç limitini, 5 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması durumunda Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağının tahmin edildiğini bildirmişti.

Nakit seviyesi geriledi

ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi, borç limiti müzakereleri devam ederken 25 Mayıs itibarıyla 38,8 milyar dolarla 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.