ABD-Türkiye ticari ilişkilerine destek! ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Ömer Bolat ile görüştü ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD-Türkiye ikili ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı arayarak göreve gelmesinden dolayı tebrik etti.

İki bakan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair ABD Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Raimondo'nun, telefonla görüşmede, Bolat'ı göreve atanması dolayısıyla tebrik ettiği ve bakanlığının ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin artırılmasına verdiği desteği bildirdiği aktarıldı.

Havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarında işbirliği konuşuldu

Raimondo ve Bolat'ın havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarında devam eden işbirliğini görüştüğü belirtilen açıklamada, Raimondo'nun ABD'nin yeşil teknolojisinin ortak iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunma potansiyelini vurguladığı ifade edildi.

En büyük ticaret konferansı "Trade Winds" İstanbul'da gerçekleşecek

Açıklamada, Raimondo'nun, ABD Ticaret Bakanlığı'nın gelecek yıl mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşecek en büyük ticaret konferansı "Trade Winds"e de değindiği ve Bakan Bolat'ı bizzat görüşmek üzere Washington DC'ye davet ettiği kaydedildi.

Türkiye-ABD ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Raimondo, Türkiye-ABD ticaret ilişkilerini geliştirmek için yakın işbirliği kurmak istediğini, bu kapsamda ön plana çıkan tüm hususları birlikte görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Türk ihracatçılarının bazı sektörlerdeki sorunların çözülmesi beklentisi var

Bolat da tebrik telefonu için teşekkür ederek işbirliğinin geliştirilmesi için bazı temel hususların altını çizdi. ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hedefinin yakalanması için çaba gösterildiğini ancak bu noktada ihracatçı sektörlerin beklentileri bulunduğunu aktaran Bolat, bunlar arasında ABD pazarına girişte çelik, alüminyum, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin karşılaştığı sorunların çözülmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

"Dijital ekonomi ve yeşil ekonomi konularında birlikte çalışmak mümkün"

Ticaret Bakanı Bolat, dijital ekonomi ve yeşil ekonomi başlıklarında ABD ile birlikte çalışmanın mümkün olduğunu, böylece küresel ölçekte gelişen yeni standartlara ve düzenlemelere beraber katkı verilebileceğini ifade etti.

İki bakan, görüşmenin birlikte ele alınabilecek birçok konu başlığı olduğunu gösterdiğini vurguladı ve ileri bir tarihte bir araya gelmeyi umut ettiklerini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)