ABD ve Avrupa borsaları tatil nedeniyle kapalı

Enflasyon endişesi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel piyasalarda tatil havası hakim.

Küresel piyasalar, dün ABD'de enflasyon endişesini besleyen makroekonomik verilerle karışık bir seyir izlerken, ABD ve Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu yeni günde Asya piyasaları da sakin seyrediyor.

Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali arttı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de şahin yönlendirmelerine devam ederken, tahvil piyasalarında Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 91 seviyesine çıktı.

New York Borsası düşüşte

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,21, Nasdaq endeksi yüzde 2,14 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

AA'nın haberine göre, Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün beklentiler dahilinde faiz oranlarında değişime gitmezken, tahvil alımlarını sona erdirme planını doğruladı.

Varlık Satın Alma Programı kapsamında alımlarının nisanda aylık 40 milyar euro, mayısta aylık 30 milyar euro ve haziranda 20 milyar euro olarak devam ettirileceği belirtilen açıklamada, 3. çeyrekte varlık alımlarının sona erdirileceği kaydedildi.

ECB faizleri kademeli ve yavaş artıracağını söyledi

Açıklamada, herhangi bir faiz artırımının tahvil alımlarının sona ermesinden bir süre sonra gerçekleşeceğine ilişkin ECB'nin resmi yönlendirmesi sürdürülerek faiz oranlarının "kademeli" ve "yavaş" olarak artırılacağı belirtildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat endeksi

16.15 ABD, mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı