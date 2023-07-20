ABD ve İsrail, iklim dostu tarım için dev yatırım yaptı ABD ve İsrail, Orta Doğu ve Afrika'da yeni teknolojiler kullanarak iklim dostu tarım için 70 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldığını duyurdu.

AA

Tarım, dünya için giderek daha çok önem kazanıyor.

Nüfus yoğunluğu ve eldeki olanakların eksikliği gözetilerek, tarım yatırımları Afrika ülkelerine yöneliyor.

ABD ve İsrail de birlikte Orta Doğu ve Afrika'da yeni teknolojiler kullanarak iklim dostu tarımı desteklemek için 70 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Beyaz Saray'daki görüşmeleri öncesinde basın toplantısı düzenledi.

35'er milyon dolarlık fon sağlanacak

ABD ve İsrail'in 35'er milyon fon sağlayarak toplam 70 milyon dolarlık yeni bir gıda güvenliği ve iklim direnci inisiyatifi için yatırım yapacağını duyuran Harris, özellikle Orta Doğu ve Afrika kıtasına "iklim dostu tarım ve teknoloji" getirmeye odaklanacaklarını söyledi.

"Su ve mahsul verimliliği ile gıda üretiminin artırılacak"

Harris, bu kapsamda çiftçiler ve yenilikçilerin Amerikan ve İsrail teknolojisinden faydalanarak su ve mahsul verimliliği ile gıda üretiminin artırılabileceğine işaret etti.

İsrailliler ve Filistinlilerin güvenli bir şekilde yaşamaları da konuşulacaklar arasında

Harris, toplantı ile ilgili bilgi verirken bir gündem maddesini de şöyle aktardı:

İsrailliler ve Filistinlilerin güvenli bir şekilde yaşamalarını ve eşit ölçülerde özgürlük, refah ve demokrasiden faydalanmalarını sağlamak için yapacağımız çalışmaları konuşacağız.

"İş birliklerinin önü açık"

Herzog da Abraham Anlaşmaları'nın farklı alanlarda iş birliklerinin önünü açtığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: