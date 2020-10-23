ABD'de beklenen destek paketi görüşmeleri için 'iyi gidiyor' yorumu geldi

ABD Başkanı Trump'ın kabul edilebilir bir uzlaşma sağlamaya isteksiz olmakla suçladığı Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, koronavirüs canlandırma paketi görüşmeleri için "iyi gidiyor" yorumu yaptı.

ABD'de onaylanması ve yürürlüğe konması beklenen koronavirüs destek paketinin, tüm küresel ekonomi üzerinde etkisi olacak. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında tartışmalara neden olan paket, ülkedeki seçim engeline de takılmış durumda.

Bu aşamada taraflardan birisi olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, müzakerecilerin, koronavirüs salgını sürecinde bir başka tur finansal yardım için ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve tasarının "çok yakında" sonuca ulaşabileceğini söyledi.

"İYİ BİR YOLDAYIZ, YAKLAŞIYORUZ"

MSNBC ile yaptığı söyleşide, ilerleme gördüğünü belirten Pelosi, "İyi bir yoldayız... Yaklaşıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Pelosi, açıklamasında, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti. Tasarının yazılıp oylanmasının biraz zaman alabileceğini belirten Pelosi, seçimden önceye yetişebileceğini söyledi.

PERŞEMBE GÜNÜ TEŞVİK PAKETİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Pelosi, 3 Kasım'daki başkanlık ve kongre seçiminden önce Cumhuriyetçi ve Demokrat partinin desteklediği bir anlaşmaya varmak için kendisi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in perşembe günü tekrar görüşeceklerini söyledi.

TRUMP TWITTER'DA, PELOSI'Yİ SUÇLAMIŞTI

Ulusal kamuoyu yoklamalarında Demokrat parti başkan adayı Joe Biden'ın gerisinde kalan ve daha fazla canlandırma çağrısında bulunan Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada, Pelosi'yi kabul edilebilir bir uzlaşma sağlamaya isteksiz olmakla suçlamıştı.