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    ABD'de benzin fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

    AB'nin yaptırım kararının ardından, bazı eyaletlerde akaryakıt fiyatları rekor düzeylere ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:59
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    ABD'de benzin fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

    Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi, küresel ölçekte etkisini gösteriyor.

    ABD'de benzin fiyatları, enerji arzında yaşanan aksaklıklar nedeniyle yükselişini sürdürdü.

    Benzin fiyatları arttı

    Amerikan Otomobil Birliği'ne (AAA) göre, ABD'de benzin fiyatları, galon (yaklaşık 4 litre) başına ortalama 4,865 dolara yükseldi.

    Connecticut ve New York dahil 10 eyalette, galon başına 5 dolardan fazla ödeme yapıldığı belirtildi.

    AB'nin ambargo kararı etkiledi

    Business Insider'ın haberine göre, Kaliforniya'daki bir benzin istasyonu galon başına 9,60 dolar alıyor.

    Avrupa Birliği'nin (AB), Rus ham petrolüne kısmi ambargo uygulanması yönündeki kararından bu yana ham petrol fiyatları tırmanışa geçti.

    ABD, Suudi Arabistan'dan piyasaya daha fazla petrol sürmesini istiyor.

    ABD de benzin fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı #1

    "Biden'ın elinde fiyatları düşürmek için çok az araç var"

    Bir petrol analistinin görüşlerine yer verilerek, ilerleyen dönemde çok az rahatlama işaretinin olduğu, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, pompa fiyatlarını düşürmek için yapabileceği birkaç manevra bulunduğu kaydedildi.

    Beyaz Saray'ın sahip olduğu az sayıda araca gerekçe olarak, benzin fiyatlarının küresel temeller tarafından yönlendirilmesi gösterildi.

    Yurt içi tedarik konusunda kararlar alınabileceği, ancak küresel tabloya etkisinin yansımaması durumunda fiyatlarda da değişiklik olmayacağına dikkat çekildi.

    ABD de benzin fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı #2


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