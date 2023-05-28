ABD'de borç limiti sorunu çözüldü ABD'deki borç limiti sorunu politik görüş farklılıkları nedeni ile uzamış ve sorunu çözümü son dakikaya kaldığı için piyasaları olumsuz etkilemişti. Son aktarılan bilgiye göre ABD'de borç limiti konusunda prensipte anlaşmaya varıldı.

AA

Haberi ABD Başkanı Joe Biden, duyurdu.

Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler, ABD'de borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala prensipte anlaştı.

Biden, yazılı açıklamasında, bu akşam Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte borç limiti anlaşmasına vardıklarını aktardı.

"Harcamaları azaltan ve ekonomiyi herkes için büyüten önemli bir adım"

Başkan Biden, harcamaları azaltan ve ekonomiyi herkes için büyüten önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"Feci bir temerrüde yol açabilecek bir durumu önlüyor​​​​​​​"

Anlaşmanın kendisi ve Demokratların temel önceliklerini koruduğuna işaret eden Biden, anlaşmanın bir uzlaşmayı temsil ettiğini, bunun da herkesin istediğini elde edemediği anlamına geldiğini söyledi.

Biden, anlaşmanın Amerikan halkı için iyi bir haber olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Çünkü feci bir temerrüde, ekonomik resesyona, emeklilik hesaplarının mahvolmasına ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek bir durumu önlüyor.

"Bunun Amerikan halkına yakışır bir anlaşma olduğuna inanıyorum"

McCarthy de konuya ilişin düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

Haftalarca süren müzakerelerin ardından prensipte anlaşmaya vardık. Hala yapacak çok işimiz var ama bunun Amerikan halkına yakışır bir anlaşma olduğuna inanıyorum.

Borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerinden ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Bazı federal programlara yönelik harcamalarda kesintiye gidilmesini hedefleyen anlaşmanın, gıda yardım programları dahil bazı devlet yardımından faydalananlara yeni çalışma gereksinimleri getirmesi bekleniyor.