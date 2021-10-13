ABD'de borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay çıktı

ABD hükümetinin borç limitinin artırılması gündemde idi. Borç limiti artırılmadığında büyük bir kriz ile karşılaşılacağı düşünüyordu. Uzun süren görüşmelerinin ardından borç limiti süresi uzatıldı.

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin temerrüde düşmesinin önüne geçilecek olan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ TASARIYI KABUL ETTİ

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından ABD Senatosu'ndan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 206'ya karşı 219 oyla kabul edildi.

LİMİT 3 ARALIK'A KADAR YETERLİ OLACAK ŞEKİLDE 480 MİLYAR DOLAR ARTIRILACAK

Borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

BORÇ LİMİTİ KRİZİ

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28 trilyon 400 milyar dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALDI

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

ABD HAZİNE BAKANI YELLEN, UYARMIŞTI

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

BORÇ LİMİTİNİN KISA SÜRELİ OLARAK ARTIRILMASI İÇİN ANLAŞILDI

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde geçen hafta anlaşmaya varmıştı.

ABD Senatosu, 7 Ekim'de borç limitinin kısa süreli olarak artırılmasına yönelik yasa tasarısını onaylamıştı.