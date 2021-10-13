Euro
10.4499
0.18%
Dolar
9.039
0.04%
Altın
512.55
0.23%
Borsa
1.417
0%
Bitcoin
500.883
-3.83%
EXEN Coin
21.81
0.50%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    ABD'de borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay çıktı

    ABD hükümetinin borç limitinin artırılması gündemde idi. Borç limiti artırılmadığında büyük bir kriz ile karşılaşılacağı düşünüyordu. Uzun süren görüşmelerinin ardından borç limiti süresi uzatıldı.
    • AA
    • 13.10.2021 - 08:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay çıktı

    ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin temerrüde düşmesinin önüne geçilecek olan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

    TEMSİLCİLER MECLİSİ TASARIYI KABUL ETTİ

    Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından ABD Senatosu'ndan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 206'ya karşı 219 oyla kabul edildi.

    LİMİT 3 ARALIK'A KADAR YETERLİ OLACAK ŞEKİLDE 480 MİLYAR DOLAR ARTIRILACAK

    Borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

    BORÇ LİMİTİ KRİZİ

    ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28 trilyon 400 milyar dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

    Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

    ABD de borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay çıktı #1

    ABD HAZİNE BAKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALDI

    Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

    ABD HAZİNE BAKANI YELLEN, UYARMIŞTI

    Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

    BORÇ LİMİTİNİN KISA SÜRELİ OLARAK ARTIRILMASI İÇİN ANLAŞILDI

    Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde geçen hafta anlaşmaya varmıştı.

    ABD Senatosu, 7 Ekim'de borç limitinin kısa süreli olarak artırılmasına yönelik yasa tasarısını onaylamıştı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir