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    ABD'de borsa endeksi sert düşüş yaşadı

    ABD'de borsa endeksi sert düşüş yaşadı

    New York borsasında endeksler, günü yüzde 2'yi aşan değer kayıplarıyla tamamladı. Endekslerdeki sert düşüşte, teknoloji hisselerindeki satışlar etkili oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 02:23
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    ABD'de New York borsa endeksleri, dalgalanma yaşadı. New York borsasında endeksler, günü yüzde 2'yi aşan değer kayıplarıyla tamamladı.

    Kapanışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde düşüş gösterdi ve yüzde 2.78 azalışla 28.292 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 3.46 kayıpla 3.456.79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4.96 azalışla 11.458.10 puana düştü.

    ABD de borsa endeksi sert düşüş yaşadı #1

    TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞLAR ETKİLİ OLDU

    Endekslerdeki sert düşüşte, teknoloji hisselerindeki satışlar etkili oldu.

    ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 8'lik değer kaybı yaşarken, Microsoft yüzde 6.2, Alphabet yüzde 5.1, Netflix yüzde 4.9, Amazon yüzde 4.6 ve Facebook yüzde 3.7 düşüş kaydetti.

    ABD ve Çin arasındaki gerilim ile koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik müzakerelerdeki çıkmaz da endekslerdeki düşüşte etkili diğer faktörler oldu.

    ABD de borsa endeksi sert düşüş yaşadı #2

    DIŞ TİCARET AÇIĞI 12 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

    Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ağustos ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 881 bine geriledi.

    Ülkede dış ticaret açığı ise temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 18.9 artarak 63.6 milyar dolar ile 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ağustosta aylık 1.2 puan azalarak 56.9 değerine geriledi. Hizmet sektörü faaliyetlerindeki yavaşlamaya işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 57 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

    ABD de borsa endeksi sert düşüş yaşadı #3

     

     

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