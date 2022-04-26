ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı

ABD'de ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişlerin martta artması, ülkedeki sanayi üretimine yönelik olumlu yönde bilgi veriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. ABD'de dayanıklı mal siparişleri, martta aylık yüzde 0,8 artarak 275 milyar dolara yükseldi. Ancak bu artış, piyasa beklentilerinin altında oldu.

Bilgisayar ve elektronik ürünlerine yönelik siparişler daha fazla arttı

Siparişlerin geçen aydaki yükselişinde, bilgisayar ve elektronik ürünlerine yönelik siparişlerin yüzde 2,6 artması etkili oldu.

Dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 1 artması bekleniyordu

Bu dönemde beklentilerin altında yükseliş kaydeden dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 1 artması öngörülüyordu. Söz konusu veri, şubatta yüzde 1,7 azalışla 272,7 milyar dolar olmuştu.

Ulaşım hariç siparişler geçen ay yüzde 1,1 ve savunma hariç siparişler yüzde 1,2'lik artış gösterdi.