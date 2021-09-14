ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi

Bugün açıklanan ABD enflasyonu, doların diğer ülkelerin para birimi üzerindeki etkisi açısından merakla eklenen bir veri olarak güne damgasını vurmuştu.

ABD Çalışma Bakanlığı, küresel piyasaların beklediği ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden az artarken, yıllık bazda yüzde 5,3 artışla beklentilerle paralel gerçekleşti.

AMERİKALI TÜKETİCİNİN YAŞAM MALİYETİ ARTMIŞ OLDU

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen TÜFE verisi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 artmıştı.

YILLIK ENFLASYON, 13 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDEN GERİLEDİ

Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 5,3 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi. Yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,4 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmişti.

Bu dönemde gösterdiği yavaşlamaya rağmen yıllık enflasyon yüzde 5'in üzerinde seyretmeye devam etti.

EN YÜKSEK ARTIŞ AKARYAKITTA YAŞANDI

Akaryakıt, gıda ve barınma endekslerindeki artış, ağustosta tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte etkili oldu. Bu dönemde en yüksek aylık artış yüzde 2,8 ile akaryakıt fiyat endeksinde gerçekleşti.

Enerji endeksi aylık yüzde 2 artarken, enerji hizmetlerine ilişkin endeks yüzde 1,1 yükseldi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks de aynı dönemde yüzde 0,4 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENENDEN AZ ARTTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ağustosta aylık yüzde 0,1 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4 artarak beklentilerin altında bir seyir izledi. Çekirdek TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 artmıştı.