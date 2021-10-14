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    ABD'de enflasyon beklentiyi aştı

    Küresel ekonomilerinin yeni sorunu artan enflasyon olurken ABD'de açıklanacak rakamlar da merakla takip ediliyordu. ABD'de tüketici fiyat endeksinin eylül ayında yüzde 5,4 artış kaydettiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 09:25
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    ABD'de enflasyon beklentiyi aştı

    ABD'de tüketici fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 5,4 arttı. Beklenti artışın yüzde 5,3 olması yönündeydi. Çekirdek göstergeler ise beklentilere paralel gerçekleşti.

    ABD'deki enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,3 olarak açıklanmıştı. Çekirdek göstergeler ise beklentilere paralel gerçekleşti.

    GIDA VE ENERJİ HARİÇ ENFLASYON YÜZDE 4

    Buna göre gıda ve enerji hariç enflasyon aylık olarak yüzde 0,2; yıllık olarak ise yüzde 4 oldu.

    FİYAT ARTIŞININ NEDENLERİ

    ABD'de halen devam eden koronavirüs salgınının dışında lojistik zorluklar hammadde sıkıntısı, yüksek emtia fiyatları ve artan ücretler üreticiler için maliyetleri hızla yukarı çekti.

    ABD de enflasyon beklentiyi aştı #1

    ENFLASYON KALICI MESAJI VERİLMİŞTİ

    Birçok üretici maliyet baskısını tüketicilere yansıtırken bazı ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri dahil birçok ekonomist enflasyonun daha kalıcı olmasını beklemeye başladı.

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