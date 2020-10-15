ABD'de eylül ayında ithalat ve ihracat fiyatları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD'de ithalat fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 0,3, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre ABD'de ithalat fiyat endeksi ve ihracat fiyat endeksi yükseldi.

İTHALAT FİYAT ENDEKSİ, YÜZDE 0,3 ARTTI

Buna göre; ülkede ithalat fiyat endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen ithalat fiyat endeksi, ağustosta yüzde 1'lik artış göstermişti. İthalat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,1 azaldı.

İHRACAT FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 0,6 YÜKSELDİ

Ülkede ihracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,6'lık artış kaydetti. Piyasa beklentilerini geride bırakan verinin, eylülde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Endeks, ağustos ayında ise yüzde 0,5 artmıştı. İhracat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 azaldı.