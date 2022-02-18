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    ABD'de geçici bütçe onaylandı

    ABD'de nerede ise hükümetin çalışmalarını durdurup yeni bir krize neden olacak geçici bütçe tasarınısını onaylandığı açıklandı.
    • AA
    • 18.02.2022 - 08:48
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    ABD'de geçici bütçe onaylandı

    ABD'de Senato, federal hükümete 11 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

    27'YE KARŞI 65 OYLA TASARI GEÇTİ

    Federal hükümetin 18 Şubat'ta kapanmasını önleyecek tasarı, 27'ye karşı 65 oyla kabul edildi.

    BIDEN'İN İMZASI BEKLENİYOR

    Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 2022 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varması için 3 hafta daha süre tanıyacak tasarı, yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

    ABD

    ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ BÜTÇE OLDU

    Geçici bütçe tasarısı, 8 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde onaylanmıştı. Yasalaşması halinde söz konusu tasarı, 1 Ekim 2021'de başlayan 2022 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe olacak. Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.


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