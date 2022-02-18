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ABD'de geçici bütçe onaylandı

ABD'de geçici bütçe onaylandı

ABD'de nerede ise hükümetin çalışmalarını durdurup yeni bir krize neden olacak geçici bütçe tasarınısını onaylandığı açıklandı.