ABD'de gözler enflasyon verisinde

ABD'de bu hafta yakından takip edilen Bej Kitap Raporu sonrası gözler TÜFE verilerine çevrilirken ekonomistler, enflasyonun ABD'de ağustosta sınırlı da olsa gerileyeceğini öngörüyor.

ABD'de bu hafta yakından takip edilen Bej Kitap Raporu sonrası gözler Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilirken ekonomistler, enflasyonun ABD'de ağustosta sınırlı oranda gerileyeceğini öngörüyor.

EKONOMİK TOPARLANMA ENDİŞESİ HİSSEDİLİYOR

Koronavirüs salgınında Delta varyantının yayılmasının ekonomik toparlanmayı etkileyeceğine dair endişeler, hafta içinde Fed tarafından yayınlanan Bej Kitap Raporu'na da yansıdı.

DELTA VARYANTI TOPALANMANIN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Raporda, büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediği belirtilirken, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın gerekçesi olarak; koronavirüs salgınında Delta varyantının yayılması nedeniyle çoğu bölgedeki yemek, seyahat ve turizm sektörlerindeki gerileme gösterildi.

Analistler, Fed yetkililerinin ekonomik toparlanmaya ilişkin risklere karşın şahin tutumunun devam etmesiyle New York borsasında bu hafta satıcılı seyrin hakim olduğunu kaydederek, gelecek hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

ABD'DE TAKİP EDİLECEK DİĞER VERİLER

13 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi hazine bütçe dengesi, salı TÜFE, çarşamba New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, perşembe perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi ile cuma günü Michigan Tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.