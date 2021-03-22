ABD'de ikinci el konut satışları beklenenden fazla azaldı

ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta bir önceki aya göre beklenenden fazla düşüş göstererek yüzde 6,6 azalışla 6 milyon 220 bine kadar geriledi.

National Association of Realtors'un (NAR), şubat ayına ilişkin açıkladığı ABD ikinci el konut satış verilerine göre, ülkede ikinci el konut satışları, şubatta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 6,6 azalışla 6 milyon 220 bin oldu.

ŞUBATTA BEKLENENDEN FAZLA AZALDI

İkinci el konut satışları, ocakta aylık yüzde 0,2 artışla 6,66 milyon olmuştu. İkinci el konut satışlarının şubatta, yüzde 3 azalarak 6 milyon 500 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Ülkede ikinci el konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,1 arttı. Ancak beklentilerin altında kaldı.

YILLIK AZALIŞ YÜZDE 15,8 OLDU

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, şubatta yıllık bazda yüzde 15,8 artarak 313 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

“DÜŞÜŞE RAĞMEN KONUT PİYASASI SALGIN ÖNCESİ DÖNEMDEN DAHA İYİ”

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, şubatta ikinci el konut satışlarında yaşanan düşüşe rağmen konut piyasasının salgın öncesi dönemden daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Gelecek aylarda yüksek fiyatlar ve artan konut kredisi (mortgage) oranları nedeniyle konut satışındaki azalmayla konut piyasasındaki büyümede yavaşlama olabileceği uyarısında bulunan Yun, yine de bu yılki satışların 2020'ye kıyasla daha fazla olmasını beklediğini kaydetti.