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    ABD'de imalat ağustosta yatay seyir izledi

    ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat endeksi ağustosta, bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 52,8 oldu.
    • 01.09.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:54
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    ABD'de imalat ağustosta yatay seyir izledi

    ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), ağustos ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı. ABD'de imalat endeksi ağustosta, bir önceki aya kıyasla yatay seyin izleyerek 52,8 olarak kayıtlara geçti.

    İmalat sanayi endeksi yatay seyirde

    Beklentilerin aksine yatay bir seyir izleyerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede kalmaya devam eden verinin, 52 değerini alması öngörülüyordu.

    İstihdam endeksi arttı

    Üretim endeksi ağustosta aylık 3,1 puan azalışla 50,4 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,3 puan artışla 51,3 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 4,3 puan artarak 54,2'ye yükseldi.

    AA'nın haberine göre bu dönemde imalat sanayisinin 10 alt sektörü büyüme kaydederken, 7 sektör küçüldü. Bu dönemde daralan sektörler; ahşap ürünleri, giyim ve deri ürünleri, mobilya ürünleri, kağıt ürünleri, kimya ürünleri, metal ürünler, ile elektrik ekipmanları oldu.

    istihdam


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