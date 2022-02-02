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ABD'de inşaat harcamaları aralık ayında beklentilerin altında kaldı

ABD'de inşaat harcamaları aralık ayında beklentilerin altında kaldı

İnşaat sektörü dünyada giderek ülke ekonomilerinde daha önemli bir işleve sahip oldu. ABD'de inşaat harcamaları beklentinin altında geriledi.