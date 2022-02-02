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- ABD'de inşaat harcamaları aralık ayında beklentilerin altında kaldı
ABD'de inşaat harcamaları aralık ayında beklentilerin altında kaldı
İnşaat sektörü dünyada giderek ülke ekonomilerinde daha önemli bir işleve sahip oldu. ABD'de inşaat harcamaları beklentinin altında geriledi.
- AA
- 02.02.2022 - 10:51
ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de inşaat harcamaları, Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.
İNŞAAT HARCAMALAR YÜZDE 0,2 DÜŞTÜ
ABD'de inşaat harcamaları, Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 1,64 trilyon dolar oldu.
Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde geçen yıl kasım ayında olduğu gibi yüzde 0,6 artması öngörülüyordu.
İNŞAAT PROJELERİ YÜZDE 0,7 YÜKSELDİ
Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,7 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,6 azaldı. İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 9'luk artış kaydetti.