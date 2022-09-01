ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 haftanın en düşüğünde

ABD'de işsizlik maaşı için başvuranlarının sayısı düşmeye devam ediyor. Ekonomistler de bu durumu olumlu olarak nitelendiriyor.

ABD'de geçen 1 hafta içerisinde işsizlik sigortası için kayda geçmiş olan bireylerin sayısı, bir gösterge olarak kabul görüyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Ağustos ile biten haftada 232 bin olarak belirlenirken 9 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

AA'nın haberine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 5 bin kişi azaldı.

Sonuç güçlü iş gücü talebine işaret ediyor

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin güçlü iş gücü talebi ve sıkı iş gücü piyasası koşullarıyla tutarlı bir seyir izlediğini belirtti.

Veri beklentilerin aksine düşüş göstermeye devam ediyor

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermeye devam eden ve 25 Haziran ile biten haftadan bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 248 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları geriledi

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin azalarak 241 bin 500'e düştü.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 20 Ağustos ile biten haftada 26 bin kişi artarak 1 milyon 438 bin seviyesine çıktı.