ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azalsa da beklentiyi aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada 840 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık işsizlik maaşı başvuru verileri, ülke ekonomisi için önemli bir bilgi. Bu konuda açıklanan rakamlar her ne kadar düşük olsa da eğer beklentinin üzerinde ise piyasalarda bir tedirginliğe neden oluyor. Bu yavaş büyüme ve risk anlamını taşıyor.

İLK KEZ İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURAN SAYISI 9 BİN KİŞİ AZALDI

Bu hafta için yayınlanan verilere göre ise ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 840 bine düştü.

PİYASANIN BEKLENTİSİ 20 BİN KİŞİNİN DAHA İŞİNİ KAYBETMEMESİ YÖNÜNDEYDİ

İşsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 840 bin ile piyasa beklentisinin üzerinde seyreden verinin, söz konusu dönemde 820 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 13 bin 250 kişi azalarak 857 bine geriledi.

SÜREGELEN İŞSİZLİK BAŞVURULARI AZALDI

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 26 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 3 bin azalarak 10 milyon 976 bine düştü.

İŞSİZLİK SORUNUNU GİDERMEK İÇİN DESTEK PAKETİ BEKLENİYOR

Analistler, yeni bir ekonomik destek paketi olmaması halinde işe alımların bu yılın geri kalanında daha da yavaşlayacağını belirtiyor.