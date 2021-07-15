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    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

    İşsizlik maaşı başvuruları, ABD'de koronavürüs salgının etkili olduğu 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
    • AA
    • 15.07.2021 - 16:33
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    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

    ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Temmuz ile biten haftada beklentiler ile paralel olarak önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalarak 360 bine indi.

    Bu dönemde beklentiler dahilinde azalış gösteren işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs salgının etkili olduğu 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

    14 BİN İŞSİZLİK BAŞVURUSU AZALDI

    Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 14 bin 500 azalarak 382 bin 500 oldu.

    SÜREGELEN İŞSİZLİK BAŞVURULARI GERİLEDİ

    Süregelen işsizlik başvuruları ise 3 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 126 bin azalışla 3 milyon 241 bin olarak kaydedildi.

    ABD de işsizlik maaşı başvuruları geriledi #1

    SALGINDA 6 MİLYON SEVİYESİNE ÇIKMIŞTI

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, koronavirüs salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

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