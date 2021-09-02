ABD'de işsizlik maaşı başvuruları salgın döneminin en düşük seviyesinde

Küresel piyasaların odaklandığı, doların seyrini belirleyecek kadar güçlü bir veri olan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Ağustos ile biten haftada 14 bin kişi azalıp, 340 bine inerek koronavirüs salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Koronavirüs salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen işsizlik maaşı başvurularının 345 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, koronavirüs salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

"İŞGÜCÜ PİYASALARINDA TOPARLANMA SÜRÜYOR"

Analistler, ABD'de işletmelerin yeniden açılmasının ardından koronavirüs salgınına ilişkin devam eden endişelere rağmen iş gücü piyasasında toparlanmanın sürdüğünü, salgın döneminde hayata geçirilen destek programlarının 6 Eylül'de son ermesiyle işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının gelecek haftalarda azalmasının beklendiğini belirtti.