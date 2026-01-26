ABD'de kar fırtınası iş hayatını etkiledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 770 bine yakın kişi de elektriksiz kaldı.

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ HAYATI AKSATIYOR

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi Poweroutage'e göre de 260 bine yakını Tennessee'de, 140 bine yakını Texas'ta ve 125 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde yaklaşık 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

SEKTÖRLER TEMKİNLİ

Fırtınanın etkili olduğu şehirlerin ekonomik aktivite açısından en önemli şehirler olması risk algısı üzerinde etkili olurken, kar fırtınasının sürmesinin başta imalat sanayi, ulaşım ve enerji sektörlerini olumsuz etkilemesi yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.