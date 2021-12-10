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    ABD'de kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

    ABD'de kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 17:45
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    ABD'de kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

    ABD'de kasım ayına ait enflasyon rakamları belli oldu. Açıklanan verilere göre, ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 6,8 olarak kayıtlara geçti.

    SON 40 YILIN EN YÜKSEĞİ

    Bu rakam, 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Öte yandan, ülkedeki aylık enflasyonun yüzde 0,8 olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Ekimde ABD’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesini görmüştü. Aylık artış ise yüzde 0,9 olmuştu.

    ABD ENFLASYON

    Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç enflasyon, yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda kayda geçti.

    ENERJİ ENFLASYONU YÜZDE 33,3

    Diğer birçok ülkede olduğu gibi ABD’de de enflasyonun yükselişinde birinci faktör, enerji fiyatlarındaki artış olarak gösteriliyor. Ülkede yıllık enerji enflasyonu kasımda yüzde 33,3 oldu. ABD’de yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 6,1 olarak hesaplandı.

    Verinin açıklanmasından önceki akşam açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Brian Deese, kasım verilerinin son dönemde enerji maliyetlerinde ve emtiada yaşanan düşüşleri yansıtmayacağını söylemiş ve bu etkilerin daha sonraki verilerde görüleceğine işaret etmişti.

    2022'DE DAHA ILIMLI OLACAK

    Enflasyonun Amerikan halkının cüzdanlarını etkilediğini belirten Deese, uzmanların ortak görüşünün fiyat artışlarının 2022’de ılımlı hale geleceği yönünde olduğunu kaydetmişti.

    fed

    FED HAMLE YAPABİLİR

    Enflasyondaki artış, istihdamdaki yükselişle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (FED) parasal sıkılaşma takvimini öne çekebilir.

    Kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayan bankanın, adımlarını hızlandırması bekleniyor. İstihdam ve ekonomideki gelişmelere göre, faiz artışı hamlesinin de 2021’in ikinci çeyreğinde gelebileceği belirtiliyor. ABD’de şu an federal fonlama faizi yüzde 0-0,25 aralığında.

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