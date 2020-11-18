ABD'de konut başlangıçları ekim ayında beklentiyi aştı

Küresel piyasaların da merakla takip ettiği ABD'de konut başlangıçları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak 1 milyon 530 bine çıktı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayınlayarak, ülke ekonomisine dair önemli bir gelişmeyi paylaşmış oldu. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, konut başlangıçları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 4,9 artarak 1 milyon 530 bine yükseldi.

KONUT BAŞLANGIÇLARI ŞUBAT AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkan ve piyasa beklentilerini geride bırakan konut başlangıçlarının 1 milyon 460 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, eylülde 1 milyon 459 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

KONUT BAŞLANGIÇLARINDA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞ YAŞANDI

Ülkede konut başlangıçları, ekimde yıllık bazda da yüzde 14,2'lik artış kaydetti.

İNŞAAT İZİNLERİ, KAYDA DEĞER BİR DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

ABD'de ekimde inşaat izinleri, kayda değer bir değişim göstermeyerek 1 milyon 545 bin seviyesinde seyretti. Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 560 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İnşaat izinleri, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,8 artış gösterdi.