ABD'de konut satışları 6,5 yılın dibine geriledi

ABD'de yeni konut satışları, temmuzda aylık yüzde 12,6 azalışla 511 bine düşerek Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de yaşanan yüksek enflasyon nedeni ile ülkede yapılan her açıklama yatırımcıların ve küresel piyasaların odağında yer alırken yeni bir veri daha geldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlar piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Yeni konut satışları, temmuzda yüzde 12,6 azaldı

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,6 azalarak 511 bine düştü.

Yeni konut satışları temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,6'lık azalış kaydetti.

Analistler, artan konut kredisi (mortgage) faiz oranları ile yükselen konut fiyatlarının konut talebini azalttığını belirtti.

Yeni konut satışları, haziranda yüzde 7,1 azalmıştı

Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışları, haziranda da yüzde 7,1 azalışla 585 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni konutların medyan satış fiyatı yüzde 8 arttı

AA'nnı haberine göre, ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artarak 439 bin 400 dolara yükseldi.