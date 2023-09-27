ABD'de mağaza hırsızlıkları, bir yılda 112 milyar dolarlık kayba yol açtı ABD'nin perakendecilerin mağazalarında yaşanan hırsızlıklarla başı belada. Mağaza hırsızları artıkça ABD'deki markaların kayıpları da artıyor. Bu kayıplar da ABD ekonomisine olumsuz yansıyor.

AA

ABD'de perakendecilerin geçen yıl hırsızlıkla bağlantılı mali kayıplarında dramatik bir artış görüldü.

ABD Ulusal Perakende Federasyonu (NRF), Ulusal Perakende Güvenliği Araştırması'na ilişkin açıklamasında, ülkede perakendecilerin 2022'de hırsızlığın başı çektiği suçlar nedeniyle 112 milyar dolardan fazla kayba uğradığını bildirdi.

Aynı araştırmada perakende suçlarının neden olduğu kayıp, 2021'de 93,9 milyar dolardı.

Perakendecilerin kayıplarının 3'te 2'sinin "hırsızlık nedeniyle

Kayıp oranının 2022'de yüzde 1,6'ya yükseldiğine işaret edilen açıklamada, perakendecilerin kayıplarının 3'te 2'sinin "hırsızlık" nedeniyle oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, perakendecilerin artan şiddet seviyeleri nedeniyle organize perakende suçunun önemli bir endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü bildirdiği aktarıldı.

Perakende suçlarından etkilenen ilk beş şehir

Geçen yıl organize perakende suçlarından etkilenen ilk beş şehrin Los Angeles, San Francisco/Oakland, Houston, New York ve Seattle olarak sıralandığı açıklamada, suçların kapsamı ve karmaşıklığı arttıkça perakendecilerin de önleme çabalarının geliştiği vurgulandı.

"Benzeri görülmemiş düzeyde hırsızlık yaşanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NRF Varlık Koruma ve Perakende Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı David Johnston, perakendecilerin mağazalarında benzeri görülmemiş düzeyde hırsızlık ile yaygın suçlarla karşılaştığını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)