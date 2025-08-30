ABD'de mahkemesi: Gümrük tarifelerin çoğu yasa dışı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi devrettikten sonra ABD ekonomisinin güçlenmesi için dünya ülkelerine farklı oranlarda gümrük vergisi getirdi.

Trump, bu vergilerin bir kısmını geçici olarak erteledi, bazı ülkelerle ikili anlaşmalar gerçekleştirdi.

ABD MAHKEMESİ: TARİFELERİN ÇOĞU YASA DIŞI

ABD'de mahkeme ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin çoğunun yasa dışı olduğuna hükmetti.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı buldu.

Başkent Washington'daki mahkeme, Trump'ın ABD'ye mal ihraç eden ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için kullandığı tarifelere ilişkin kararını verdi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin mayıs ayında verdiği kararı büyük ölçüde onayan Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına hükmetti.

TRUMP: TARİFELER HALA YÜRÜRLÜKTE

Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararı partizanca değerlendirip tüm tarifeleri hala yürürlükte olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tüm tarifeler hala yürürlükte. Bugün, son derece partizan temyiz mahkemesi, tarifelerimizin kaldırılması gerektiği yönünde yanlış bir karar verdi, ancak onlar da ABD'nin sonunda kazanacağını biliyor." ifadelerini kullandı.

"GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILIRSA 'FELAKET' OLUR"

Bu tarifelerin kaldırılmasının ülke için "felaket" olacağını öne süren Trump, bunun ABD'yi finansal olarak zayıflatacağını kaydetti.

Trump, güçlü olmak zorunda olduklarını belirterek, "ABD, dost ya da düşman olsun, diğer ülkeler tarafından uygulanan ve üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve herkesi zayıflatan devasa ticaret açıklarını, haksız tarifeleri ve tarife dışı ticaret engellerini artık tolere etmeyecektir. Bu kararın yürürlükte kalmasına izin verilirse, ABD tam anlamıyla yok olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

VERGİLER 14 EKİM'E KADAR YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Bununla birlikte muhtemel temyiz süreci göz önünde bulundurularak gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin verildi.

YÖNETİME KARARA İTİRAZ İÇİN ZAMAN TANINDI

Ancak mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanıdı. Karar, 4'e karşı 7 oyla alındı.

KANADA, ÇİN VE MEKSİKA'YA KARŞI VERGİLER İPTAL EDİLEBİLİR

İptal edilmesi öngörülen tarifeler arasında, karşılıklı gümrük vergileri ile Kanada, Çin ve Meksika'ya getirilen gümrük vergileri yer alıyor.