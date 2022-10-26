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    ABD'de mortgage faiz oranı 21 yılın zirvesine çıktı

    ABD'de 10 aydır aralıksız artan mortgage faiz oranı yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine ulaştı.
    • 26.10.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 16:58
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    ABD'de mortgage faiz oranı 21 yılın zirvesine çıktı

    ABD'de mortgage, önemli bir ekonomik enstrüman olarak dikkati çekiyor. Geçmişte sistemin aksamaları üzerinden ekonomi krizi yaşandı.

    Faiz artışı ABD'lilerin gündeminde

    ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

    Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,09'dan 6,39'a yükseldi.

    Faizler 10 haftadır yükseliyor

    AA'nın haberine göre, MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının yükselişini 10'uncu haftaya taşıdığını belirtti.

    Mortgage

    Başvurular azaldı

    Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 21 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,7 azaldı.

    Mortgage oranlarındaki yükseliş eğiliminin mortgage başvurularını baskılamaya devam ettiğine işaret eden Kan, mortgage başvurularının 1997'den bu yana en düşük hızda seyretmeye devam ettiğini kaydetti.


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