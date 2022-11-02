ABD'de mortgage faiz oranı geriledi

ABD'de mortgage faiz oranı 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez gerileme gösterdi.

ABD'de bir çeşit konut kredisi olan mortgage başvuruları düşüşünü sürdürken kredi faizi de azaldı.

Sistemde 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 7,16'dan yüzde 7,06'ya indi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez düşüş kaydetti.

Başvurular azaldı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 28 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvurularının hızındaki yavaşlamaya rağmen düşüşünü altıncı haftaya taşıdığını belirtti.





15 yıl vadeli mortgage faizi geriledi

Bu dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,39'dan yüzde 6,37'ye geriledi.

Faiz oranı yeni de konuta erişimin önünde engel

Kan, yüksek faiz oranlarının hem satın alma hem de yeniden finansman faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.