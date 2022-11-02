Petrol
95.89
1.31%
Euro
18.4133
0.29%
Dolar
18.6157
0.16%
Altın
986.3
0.11%
Borsa
4072
0.42%
Bitcoin
385.670
0.57%
BTXN Coin
10.13
-3.06%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    ABD'de mortgage faiz oranı geriledi

    ABD'de mortgage faiz oranı 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez gerileme gösterdi.
    • 02.11.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de mortgage faiz oranı geriledi

    ABD'de bir çeşit konut kredisi olan mortgage başvuruları düşüşünü sürdürken kredi faizi de azaldı.

    Sistemde 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 7,16'dan yüzde 7,06'ya indi.

    ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez düşüş kaydetti.

    Başvurular azaldı

    Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 28 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

    MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvurularının hızındaki yavaşlamaya rağmen düşüşünü altıncı haftaya taşıdığını belirtti.

    mortgage

    15 yıl vadeli mortgage faizi geriledi

    Bu dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,39'dan yüzde 6,37'ye geriledi.

    Faiz oranı yeni de konuta erişimin önünde engel

    Kan, yüksek faiz oranlarının hem satın alma hem de yeniden finansman faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.


    Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi
    3. Sayfa

    Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi

    Bursa’da, kreşte düşen çocuğun alnında kırık oluştu
    3. Sayfa

    Bursa’da, kreşte düşen çocuğun alnında kırık oluştu

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir