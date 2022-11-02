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- ABD'de mortgage faiz oranı geriledi
ABD'de mortgage faiz oranı geriledi
- 02.11.2022 - 17:46
ABD'de bir çeşit konut kredisi olan mortgage başvuruları düşüşünü sürdürken kredi faizi de azaldı.
Sistemde 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 7,16'dan yüzde 7,06'ya indi.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez düşüş kaydetti.
Başvurular azaldı
Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 28 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.
MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvurularının hızındaki yavaşlamaya rağmen düşüşünü altıncı haftaya taşıdığını belirtti.
15 yıl vadeli mortgage faizi geriledi
Bu dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,39'dan yüzde 6,37'ye geriledi.
Faiz oranı yeni de konuta erişimin önünde engel
Kan, yüksek faiz oranlarının hem satın alma hem de yeniden finansman faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.