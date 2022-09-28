ABD'de mortgage faizi 14 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de konut edinmek için uygulanan ödeme sisteminin adı mortgage. Bu sistemle uzun vadelerde kira öder gibi kredi ödemenin sonucunda oturulan evin sahibi olunuyor.

ABD'de mortgage sistemi etkin olarak kullanılırken sistemin faizi de 14 yılın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor.

Ülkede daha önce mortgage ile ilgili kriz çıkmış ve ABD ekonomisi sarsıntıya uğramıştı.

Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz yüzde 6,25'ten 6,52'ye yükselirken söz konusu faiz oranı, Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,40'tan 5,70'e yükseldi.

Fed'in faiz artışı etkiledi

ABD Merkez Bankası (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam ederken, yükselen mortgage faiz oranları da konut sektörü üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.

Başvurular azaldı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 23 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

Satın alma faaliyeti bir yıl öncesine göre yüzde 29 düştü

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, satın alma faaliyetinin de bir yıl öncesine göre yüzde 29 düştüğüne işaret ederek yüksek mortgage oranları ve ekonomik belirsizliğin alıcıların kararlarını etkilediğini aktardı.