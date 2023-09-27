ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesinde ABD'de, ev sahibi olmak için iki farklı vadede uzun süreli kira öder gibi kredi ile ev almak çok yaygın. Mortgage kredilerinin faizleri de alınan kararlara ve ekonomik koşullara göre sık sık değişiklik gösteriyor.

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 22 Eylül ile sona eren haftada, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,3 azaldı.

Böylece mortgage başvuruları yıllık bazda yüzde 27 azaldı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta 0,1 puan artışla yüzde 7,31'den yüzde 7,41'e yükseldi.

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, böylece Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

30 yıl vadelide Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviye

Bu oran, Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviye olarak dikkati çekti.

15 yıl vadelide Temmuz 2001'den bu yana en yüksek değerde

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,62'den yüzde 6,73'e çıkarak, Temmuz 2001'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

"Hazine getirileri arttı"

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hazine getirilerinin geçen hafta artmasıyla birlikte mortgage faizlerinin de yükseldiğini kaydetti.

"Fed faizlerinin daha yüksek kalması bekleniyor"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutmasının beklendiğine işaret eden Kan, potansiyel konut alıcıları ile ev sahiplerinin yüksek faiz oranlarının etkisini hissetmeye devam ettiğini, bu nedenle de mortgage başvurularının azaldığını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)