ABD'de mortgage faizleri arttı, başvurular azaldı ABD'de uzun dönem kredi ile ev sahibi olma sistemindeki faizlerin yüksekliği, sisteme talebi azalttı.

AA

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları düşmeye devam etti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 18 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

30 yıl vadeli mortgage faiz oranı yüzde 7,31

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,16'dan yüzde 7,31'e çıktı.

15 yıl vadeli mortgage faiz oranı yüzde 6,72

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,57'den yüzde 6,72'ye yükseldi.

"Sabit faiz oranı Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyede"

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, hazine tahvili getirilerinin geçen hafta da yükselmeye devam ettiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Bu artış, geçen hafta mortgage faiz oranlarını yükseltti ve 30 yıllık sabit faiz oranı Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Mortgage başvuruları Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyede

Mortgage başvurularının ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken Kan, düşük konut arzının birçok piyasada ev fiyatlarını yüksek tuttuğunu, bunun da konut satın almak isteyenlerin zorluklarını artırdığını vurguladı.