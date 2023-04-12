ABD'de mortgage faizleri geriledi ABD'de kira öder gibi uzun vadede ödenen konut kredilerinin faizleri yükseliş seyrini sonlandırdı ve son iki aydır düşüşe geçti.

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA) konut faiz oranlarını açıkladı.

Faiz geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,3 ile 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 5,97'den yüzde 5,78'e düştü.

Başvurular arttı

Mortgage başvuruları 7 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,3 arttı.

İş piyasasının yavaşlamaya başladığının göstergesi"

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta gelen verilerin, iş piyasasının yavaşlamaya başladığını gösterdiğine işaret ederek, bunun mortgage faizlerinin düşüşüne neden olduğunu kaydetti.

"Yeniden finansman aktivitesi geriledi"

Fratantoni, çoğu ev sahibinin şu anda çok daha düşük oranlarda kredi kullanması nedeniyle, yeniden finansman aktivitesinin geçen yılın neredeyse yüzde 60 altında kaldığını bildirdi.

Çekirdek enflasyon beklentilerle paralel seyretti

Bugün ABD çalışma Bakanlığı mart ayı enflasyon verisini aktardı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,5 artmıştı.