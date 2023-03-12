ABD'de panik yayılıyor: SVB için kurtarma paketi yok ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iflası açıklanan Silicon Valley Bank'ın kurtarılmayacağını ancak mevduat sahiplerini korumak için çalıştıklarını belirtti.

Kaliforniya merkezli Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası geçen hafta hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmiş, yapılan açıklamada SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

Kayıtlara geçen en büyük iflaslardan biri oldu

SVB'nin iflası 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu.

Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

SVB için kurtarma paketi yok

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, CBS televizyonuna verdiği röportajda, SVB çevresindeki gelişmeler ve ABD bankacılık sistemindeki endişelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan bankacılık sisteminin güvenli ve iyi sermayelendirilmiş olduğunu belirten Yellen, yaşanan durumu ele almak için uygun politikaları tasarlamak üzere tüm hafta sonu bankacılık düzenleyicileriyle çalıştığını aktardı.

Yellen, bir bankada yaşanan sıkıntıların sağlam olan diğer bankalara yayılmamasından emin olmak istediklerini kaydetti.

Durumun sektörü korumak için banka kurtarma paketlerine yol açan yaklaşık 15 yıl önceki finansal krizden çok farklı olduğunu vurgulayan Yellen,

Bunu (Kurtarma paketi) bir daha yapmayacağız. Ancak mevduat sahipleri konusunda endişeliyiz ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık.

ifadesini kullandı.